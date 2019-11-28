محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته من منصبه

قدم محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، مساء اليوم، استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، خاصة مدينة الناصرية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان 31 شخصاً قتلوا، اليوم، في أحد أكثر الأيام دموية خلال شهرين من الاحتجاجات في العراق لا سيما في الناصرية جنوب البلاد، التي شهدت مواجهات كثيفة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، وحيث تحدى الأهالي حظر التجول لتشييع الضحايا.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة الناصرية الحداد 3 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ونددت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في بيان "بالاستخدام المفرط للقوة"، مسجلة سقوط 25 قتيلا في مدينة الناصرية وأربعة قتلى في مدينة النجف، وقتيلان في بغداد، إضافة إلى عشرات الجرحى في أنحاء البلاد، فيما بدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر في الناصرية وأدى الى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الامنية تفريق المظاهرات.

وسائل إعلام عراقية: الحلبوسي ينوي تقديم استقالته في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل

وفي مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، قتل أربعة متظاهرين بنيران القوات الامنية خلال اشتباكات وقعت في وقت لاحق الخميس قرب القنصلية الإيرانية التي أضرمت فيها النيران أمس الأربعاء، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية القوات العراقية باستخدام العنف المفرط على مدى شهرين ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف "سفك الدماء".

من جانبه، كشف مصدر عن نية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تقديم استقالته في جلسات البرلمان الأسبوع القادم، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.