انتشرت خلال السنوات الماضية العديد من حالات الانتحار، وينفذها البعض من خلال بث مباشر علي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.

ووجهت "الوطن" سؤالا للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حول الحكم الشرعي في الانتحار.

وأجاب "علام" بقوله: "الشريعة تدعو لحفظ الكليات الخمس وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، وهذه الكليات هي التى اتفقت جميع الأديان السماوية وأصحاب العقول السليمة على احترامها، وقد أجمع أنبياء الله تعالى ورسله على وجوب حفظها، ولم يقتصر الأمرعلى التحذير من قتل النفس فقط، بل حرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، كما أنه من كبائر الذنوب، وهو حكم ثابت في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون قاطبة على ذلك.