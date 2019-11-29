أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وقال جونسون لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية، إنه "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير".

"جونسون": لا أرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد "بريكست"

وأكد جونسون، أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" إلى نهاية عام 2020، وعندما سئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب "أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي. بإمكاني أن أقول لك هذا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ويتّجه المحافظون بقيادة جونسون لفوز مريح في انتخابات الشهر المقبل، وفق استطلاع جديد نُشرت نتائجه وسط تقارير إعلامية أمس الخميس بأن حزب العمال المنافس يعيد صياغة استراتيجيته.

وكشف استطلاع معهد "يوجوف" في وقت متأخر أمس الأربعاء أنه إذا جرت الانتخابات الآن، فسينتزع المحافظون 44 مقعداً من حزب العمال الرئيسي المعارض ليحظى بأغلبية مريحة تبلغ 68 مقعداً في مجلس العموم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويستخدم الاستطلاع - الأكبر حتى الآن في إطار حملة تقدير نتائج الانتخابات بناء على عدد المقاعد، نموذجًا توقّع بشكل صحيح 93% من المقاعد في الانتخابات الأخيرة عام 2017، بحسب "يوجوف".

وتجري الانتخابات ببريطانيا في 12 ديسمبر المقبل، إذ يأمل جونسون بالحصول على أغلبية قادرة على دعم خطته لمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.