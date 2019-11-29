أكّد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، اليوم، مقتل 50 شخصا وتشرد خمسة آلاف آخرين في حصيلة جديدة للزلزال العنيف الذى ضرب بلاده هذا الأسبوع وتسبب بمصرع أسر بالكامل وانهيار مبانٍ عدة، ويعد الزلزال الذى بلغت شدته 6.4 درجات وضرب الدولة البلقانية فجر الثلاثاء الماضي الأقوى والأكثر تدميرا منذ عقود.

وأدت الهزة العنيفة التي وقعت بينما كان السكان نائمين قبل الساعة الرابعة فجرا "05:00 فجرا بتوقيت القاهرة"، إلى تدمير مبان بأكملها واحتجاز الضحايا تحت الأنقاض في بلدات قريبة من الساحل الأدرياتيكي. وقال راما "إننا جميعا متأثرون ومجروحون" بسبب المأساة، وبدا متأثرا وهو يذكر صديقة مقربة لابنه، هي طالبة طب عثر على جثمانها تحت الركام مع شقيقها ووالديها.

فرق الإنقاذ تركز على موقعين في دوريس

وتركز الدمار في شكل كبير قرب ساحل البحر الأدرياتيكي في مدية دوريس الساحلية وبلدة ثومان، حيث علق عشرات الأشخاص تحت ركام مبان وفنادق منهارة، وانتشلت فرق الإنقاذ جثثا من بين الركام بحضور سكان وجيران مصدومين.

واليوم الجمعة، ركزت الفرق جهودها على موقعين في دوريس، أحدهما فندق مطل على البحر أنهار، فيما تم إنقاذ 45 شخصا أحياء من تحت الركام على أيدي فرق الإنقاذ، التي تم دعمها بخبراء من أرجاء أوروبا بحوزتهم كلاب مدربة وكاميرات ومعدات أخرى للبحث.

وفي دوريس وثومان، تم نقل نحو ألفي شخص إلى فنادق ومبانٍ أخرى إما بسبب الدمار الشديد الذي لحق بمنازلهم وإما لأنها باتت غير آمنة بعد مئات من الهزات الارتدادية. وفي العاصمة تيرانا، فرّ نحو 3480 شخصا إلى الملاجئ، فيما يقيم آخرون في مراكز إيواء والبعض لدى أقاربهم، بحسب ما أوضح رئيس الوزراء.

وأكد "راما" عدم سقوط ضحايا في تيرانا لكنّه أشار إلى تدمير 70 مبنى و250 منزلا في المدينة، فيما قالت وزيرة الدفاع أولتا جاتشكا إنّ فرق الإنقاذ ستقيم مخاطر المباني المدمرة وحضت السكان على مغادرة أي مبنى متضرر، موضحة أنّ "الوضع في المباني التي دُمرت هياكلها يوازي خطورة اليوم الأول (للزلزال) لذا لا تقيموا فيها، غادروها".

وتعد ألبانيا أحد أفقر بلدان أوروبا وانتشر فيها البناء غير القانوني بشكل كبير بعد سقوط الشيوعية في 1990، ولم تحصل العديد من المباني على التصاريح اللازمة، ولا تلتزم قواعد السلامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال المهندس المحليّ ماكس فيلو للوكالة الفرنسية، إنّ مباني عدة شيدت "بدون تصريح وبدون احترام القواعد باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات". ووعد رئيس الوزراء بإعادة إسكان المشردين جراء الزلزال بحلول العام المقبل، وقال إنّ تيرانا بدأت بتلقي تبرعات يتوقع أن تتجاوز خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار.