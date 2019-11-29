يلتقي فريقا الأهلي والنجم الرياضي الساحلي اليوم، الجمعة 29 نوفمبر الحالي، في إطار مبارايات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق محمد بركات.

وكان فريق الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان آخر لقاء بين الفريقين فى دوري الأبطال نسخة 2017، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق التونسي الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف، ورد الأهلي في لقاء الإياب في برج العرب، وحقق الفوز بنتيجة 6-2.