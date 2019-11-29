لخوفها من الرسوب في امتحانات الثانوية العامة، ولرفض أسرتها خطوبتها من شخص تحبه"، نفذت فتاة الـ17 عاما جريمة سرقة، واستولت علي 17 ألف جنيه من والدها، وهربت من منزلها بالهرم،إلى مقر حبيبها في قنا، وبمجرد تلقي البلاغ في قسم شرطة الهرم، توصلت فرق البحث إلى حقيقة الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبلغ 17 ألف جنيه من داخل شقته وعدم تواجد كريمته بالشقة، فضلاً عن وجود عبارة مدونة على مرآة غرفة نومه تتضمن التهديد بإيذاء نجلته. بمناقشة والدة الفتاة المتغيبة، أفادت بأن كريمتها تعاني من توتر نفسي وعصبي خشية رسوبها بامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنهم سبق أن رفضوا خطبتها من (أحد الأشخاص) لصغر سنها، ورجحت افتعال كريمتها للواقعة المشار إليها، كما أكد المُبلغ على ما جاء بأقوال زوجته.

وأشارت الزوجة إلى تلقيها اتصال هاتفي من شقيقتها تبلغها فيه بقيام شقيق الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة بالاتصال بها، وإبلاغها بتواجد المتغيبة طرف عمته بمحافظة قنا. باستدعاء كلٍ من الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة وشقيقه، أرشدا عن مكان تواجد المتغيبة طرف عمتهما بمدينة قنا، حيث أقرت بارتكابها الواقعة وتدوينها العبارة المشار إليها واستيلائها على المبلغ المالي الخاص بوالدها من داخل المنزل (عثر على المبلغ بحوزتها عدا جزء قامت بإنفاقه) وذلك نكاية فى والديها بسبب تعديهما عليها لضعف مستواها الدراسي ولعلمهما بعلاقتها مع المشار إليه، منوهة أنها توجهت لمحل إقامته من تلقاء نفسها بمحافظة قنا، وإلى قيامه بإيداعها طرف عمته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.