انتحار طالبة إثر مشاجرة مع والدها بسبب امتحانات الثانوية في المنيا

انتحرت طالبة بالثانوي العام في المنيا، إثر نشوب مشاجرة مع والدها، الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة التي بدأت، أمس السبت.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلي مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول "إ.م.م"، 19 عاما طالبة بالثانوية العامة ومقيمة بإحدي قرى مركز ملوي، مصابة بإدعاء تناول قرص غلة وعقب وصولها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

بسؤال والدها "م.م.ص"، 54 عاما سائق، قرر أن ابنته كانت ترغب في تقسيم مواد الامتحانات في الثانوية العامة، وعندما رفض تناولت قرص الغلة، ما تسبب في وفاتها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3308 إداري مركز شرطة ملوى؛ وتولت النيابة العامة التحقيق حول الواقعة، وأمرت بتشكيل فريق من البحث الجنائي، برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز للتحري حول الظروف والملابسات.