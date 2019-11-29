أعربت الفنانة ليلى علوي، عن فخرها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، مشيرةً إلى أن اختيار الأفلام في هذه النسخة من المهرجان كان رائعًا، حيث تناولت المشكلات الإنسانية، كما أن ضيوف المهرجان محبون للسينما.

وأضافت، خلال تصريحات لشاشة "dmc"، على هامش حفل ختام المهرجان، مع الإعلامية سالي شاهين، أن أيام المهرجان العشرة كانت مبهجة للغاية، حيث شهدت تبادل الآراء والثقافات: "أكثر ما أسعدني في هذا المهرجان وجود الجمهور في السينما ومشاركة الشباب، سواء أكان من الجمهور أو كانوا يساعدون في تنظيمه".

وتابعت: "مبروك علينا المهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41".

وحول الأفلام المصرية المعروضة في المهرجان، التي تفضلها، قالت "علوي"، إنها تفضل فيلم الأرض، بسبب عبقرية أبطاله محمود المليجي، يحي شاهين، وعزت العلايلي، مشيرةً إلى أنها دائمًا ما تتفاعل معه كل مرة بنفس الأحاسيس.

ولفتت، إلى أنها تفضل فيلم "ثرثرة فوق النيل"، موضحةً أنه شارك فيه عدد كبير من الفنانين الرائعين، أما عن ثالث فيلم فقالت، إنها تفضل فيلم "الكرنك"، للراحلين سعاد حسني ونور الشريف.