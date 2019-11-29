نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.

وزير النقل: الفوز يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية

وأهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم، مشيرا، في بيان من الوزارة، إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كافة المجالات

وأوضح أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم، وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.