أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لم يُحدد بعد موعد استقبال العزاء، في زوجته الراحلة سلوى الرافعي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

وقال "مكرم" لـ"الوطن" إن عدم تحديد موعد العزاء حتى الآن، يرجع إلى قرار عبد الرحمن أبو زهرة، بتأجيل العزاء، لحين وصول نجله من الخارج.

وكان الفنان مفيد عاشور، "زوج ابنة عبد الرحمن أبو زهرة"، أعلن عن وفاة والدة زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك.

وقال "عاشور": "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".