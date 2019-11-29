قال الفنانة حنان مطاوع، إنها تشرفت بوجودها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأنه أعرق المهرجانات العربية ويكفيه أنه يحمل اسم "القاهرة".

وأضافت خلال تصريحات لشاشة "dmc"، على هامش حفل ختام المهرجان: "فخر شديد إني أبقى عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الأشبه بالرصاصة والتي تختزل كل المعاني التي تقال في ساعتين خلال أقل من 10 دقائق".

وتابعت: "لازم أشكر وأحيي اللجنة اللي اختارت الأفلام دي، وكانت شديدة التميز والاختلاف والتنوع، الأفلام متقدرش تقول لها توجه أو نوعية معينة وفيه اختلاف كبير وتنوع أمتعنا كلنا".

وتوافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر من الفنانين: "ليلي علوي، خالد سليم، إيمان العاصي، إنجي وجدان، لقاء الخميسي، رزان مغربي، ميس حمدان، المخرجة كاملة أبو ذكري، وطارق الإبياري".