الأمن يبحث عن سيدة مجهولة تركت توأما بحضانة في بشتيل

"طفلان توأم" داخل حضانة بمنطقة أوسيم لا أحد يعرف أي بيانات لهما، وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، أن سيدة قامت بترك الطفلين في حضانة ولم تعد لأخذهما مرة أخرى، وتواصل المباحث جهودها لتحديد هوية السيدة، من خلال مراجعة الكاميرات، ومناقشة العاملين بالحضانة.

وقالت مصادر إن القوات لم تتمكن من معرفة أسماء الطفلين أو أي بيانات عنهما نظرا لصغر سنهما وعدم قدرتهما على الكلام.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن سيدة توجهت إلى حضانة بمنطقة بشتيل وتركت طفلين "توأم" يبلغان من العمر عاما ونصف العام، وطلبت من الحصانة استضافتهما وستعود لأخذهما نهاية اليوم ولكنها لم تعد.

وأضافت التحريات أن مسؤولي الحضانة قاموا بتسليم الطفلين لمركز شرطة أوسيم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولي فريق من مباحث أوسيم برئاسة المقدم مجدي موسى، والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، جمع التحريات حول السيدة التي تركت الطفلين، وهوية والدهما، كما جرى تعميم نشرة بصورتهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بتسليم الطفلين لمالكة الحضانة لرعايتهما، لحين حل لغز ترك السيدة لهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.