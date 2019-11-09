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"المتفائل" يختتم لياليه بالقاهرة ويستعد لرحلة الوجه البحري والصعيد

"المتفائل" يختتم لياليه بالقاهرة ويستعد لرحلة الوجه البحري والصعيد

في ذكرى مولد النبي.. هل يحتاج الرسول إلى الصلاة عليه؟

في ذكرى مولد النبي.. هل يحتاج الرسول إلى الصلاة عليه؟

"تضامن الإسكندرية" تنقذ مختل عقليا

"تضامن الإسكندرية" تنقذ مختل عقليا

حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمحطة رفع الصرف الحقلي بنجوع المعادي

حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمحطة رفع الصرف الحقلي بنجوع المعادي

عاجل.. السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

عاجل.. السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

أفراد الأمن أكدوا واقعة المكملات.. تفاصيل يومين تحقيق في وفاة هيثم زكي

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"وسواس قهرى".. تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة الطالبة شهد

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جلسة نفسية للعروسين.. شرط مهندس ديكور لتصميم أثاث مبتكر

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"الشارع النموذجي".. مبادرة جديدة لـ"شباب الأمل" في بنها

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