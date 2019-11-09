أنقذ شابان طفلا ألقته أمه في النيل ببني السويف بالمصادفة، أثناء ممارستهما هواية الصيد في محافظة بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف بإبلاغ كلأ من:" عمر . ف . ا"، 38 عاما، سائق، و"محمد . م . أ" 36 عاما، حاصل على دبلوم، يقيمان بندر بني سويف، بضبط إحدى السيدات أثناء إلقائها طفل بمياه نهر النيل أمام محل أسماك، كورنيش النيل.

وتبين من تحريات رجال الشرطة، أن السيدة تدعى "فاطمة . ع . ع" 35 عاما، مقيمة بندر بني سويف، وأن نجلها يدعى "عبد الرحمن . س . ك"، 3 سنوات، ومقيم رفقة جدته لأمه، وأن المبلغين انتشلا الطفل بمعرفتهما دون إصابات.

وأقرا المبلغان أنه أثناء تواجدهما بمحل الواقعة للصيد، شاهدا السيدة أثناء إلقائها الطفل بمياه نهر النيل، وأسرعا لإنقاذه.

كما تبين من التحريات وسؤال والدة الطفل، أقرت بارتكابها الواقعة نظرا لتعذيب والدتها لابنها، ولكن باستدعاء والدتها قررت أن ابنتها تعاني من حالة نفسية، بعد انفصالها عن والد الطفل بسبب مرضها، وتحرر المحضر رقم 6081 إداري قسم شرطة بني سويف، وتولت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة العامة، بحجز الأم على ذمة التحقيق.