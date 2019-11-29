البرلمان: حملات "طرق أبواب" للتوعية بالتصالح في مخالفات البناء

بدأ عدد من نواب البرلمان حملات توعية داخل دوائرهم لحث المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء وتفادى العقوبات المنتظرة بموجب التعديلات الواردة فى قانون رقم «17» لسنة 2019 المقرر مناقشته فى الجلسات العامة المقبلة اعتباراً من 8 ديسمبر المقبل.

وتتضمن التعديلات الجديدة المقدمة من النائبين سعد حمودة، رئيس اللجنة، وعطية الفيومى، عقوبات للمتقاعسين عن تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة فى القانون الجديد عقب تطبيقه، وإلزامهم بسداد 3 أمثال قيمة استهلاكهم فى فواتير المرافق، وخصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت، بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح، ومنح مهلة 6 أشهر للتصالح فى مخالفات البناء، تبدأ من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وأكد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ عمليات التصالح وبحث العقبات التى قد تواجه المواطن فى سبيل تقنين وحدته، لتحقيق الهدف المنشود من التعديلات عقب الموافقة النهائية على القانون.

وطالبت النائبة هالة أبوالسعد بضرورة تعاون الجهات التنفيذية والمحليات مع نواب البرلمان حتى تنجح حملة طرق الأبواب فى تعريف المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات، والحفاظ على حقوق الدولة.

مناقشة رد "العدل والاستثمار" على "تسوية المنازعات"

فى سياق آخر، تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة بهاء أبوشقة، اجتماعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة رد وزارتى العدل والاستثمار حول تعديلات اللجنة على مشروع القانون المرسل من الحكومة لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.