عضو "إسكان النواب":  العمر الافتراضي لأي عقار 100 عام فقط

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العمر الافتراضي لأي مبنى خرساني يصل لـ 100 عام فقط، ولو تجاوز هذه المدة يكون في حالة خطرة، موضحًا أنه يوجد في مصر عقارات آيله للسقوط يسكنها مواطنون، ما يعرض حياتهم للخطر وينذر بكارثة، مطالبا بتشكيل هيئة من وزارة الإسكان لبحث هذا الأمر.

وأضاف "نصر الدين"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي ابراهيم الشواربي، مساء السبت، أن هناك لجنة تُسمى "الخلالات" في كافة المحافظات يكون دورها أن تّكتشف العقارات الآيلة للسقوط أو الأماكن الخطرة، ولكنها لا تقوم بدورها المطلوب، بحسب تصريحاته.

وعلق عضو لجنة الإسكان ساخرًا: "بتيجي تعاين البيت بعد ما يقع، دي أرواح ناس، دي قنابل موقوتة".

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بعمل لجنة معاينة المباني، من أجل تحقيق الأمن والآمان لهذه العقارات، مضيفًا: "زي ما بخصص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، لازم اخصص 5% للمتضررين من العقارات الآيلة للسقوط، عشان مواجهش الكارثة فجأة، عدم الصيانة للمباني كارثة".