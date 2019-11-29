قالت الفنانة إيمان العاصي، إن فيلم "رسالة إلى الوالي"، للفنان عادل إمام والفنانة يسرا، كان أول فيلم تشاهده في السينما.

وأضافت، خلال تصريحات لشاشة "dmc"، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي: "كنت مبهورة بالفيلم والقصة والنجوم وكل حاجة".

وعن أحدث أعمالها الفنية، قالت إيمان، إنها ستشارك في مسلسل "بخط الإيد"، من إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، بمشاكرة كل من أحمد رزق وأسماء جلال.

وأوضحت، أن الأطفال الصغار سيكونوا أبطال المسلسل، لافتة إلى أنه سيتناول الأزمات التي تواجهها الأسرة المصرية، وسيعرض قريبا.

وتوافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر من الفنانين: "ليلي علوي، خالد سليم، إيمان العاصي، إنجي وجدان، لقاء الخميسي، رزان مغربي، ميس حمدان، المخرجة كاملة أبو ذكري، وطارق الإبياري".