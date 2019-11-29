إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن في لاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم، إصابة عدد من الأشخاص جراء عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي.

وقالت شرطة لاهاي، في بيان، بانتشار وحدات من مصالح الطوارئ في موقع الحادث الذي حصل في شارع غروت ماركسترات وسط المدينة، فيما لم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول الحادث، فيما فرضت قوات الأمن طوقا حول الشارع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويأتي الحادث يعد ساعات من حادث طعن على جسر لندن، والذي أسفر عن مقتل شخصين اثنين، وأعلنت شرطة لندن في وقت سابق، اليوم، أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية"، وقال المسؤول في الشرطة نيل باسو في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا".

وتعيد الواقعة إلى الأذهان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في المنطقة نفسها قبل عامين وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 بجروح. وأظهرت تسجيلات مصوّرة التقطها شهود عيان وانتشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون التعامل مع شخص على الأرض قبل وصول عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار عليه لدى محاولته النهوض، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

رئيس الوزراء البريطاني يختصر زيارة لدائرته الانتخابية في شمال غربي لندن

ولم يتضح بعد عدد المصابين جرّاء عملية الطعن التي سبقت إطلاق النار، لكن رئيس بلدية لندن صادق خان أشار إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح "خطيرة"، وذكر خان أن المارّة عرّضوا حياتهم للخطر لدى محاولتهم نزع سلاح المشتبه به.

وتأتي التطورات قبل أقل من أسبوعين من انتخابات يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون ان يفوز بغالبية فيها تمكنه من تطبيق بريكست. واختصر رئيس الوزراء زيارة لدائرته الانتخابية في شمال غرب لندن ليعود إلى مكتبه في داونينج ستريت للاطلاع على آخر التطورات المرتبطة بما حصل، فيما تعهّد حزب جونسون المحافظ وحزب العمال المعارض على السواء نشر 20 ألف عنصر أمن إضافي في الشوارع.