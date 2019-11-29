بحث السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان مع وفد من رجال الأعمال المصريين، برئاسة رئيس غرفة تجارة البحيرة وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية، أهم العقبات التى يواجهونها والعمل على تذليلها لدفع وتنشيط التبادل التجارى فيما بينهم وبين الجانب اليونانى.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركك الوفد فى الملتقى السنوي لغرفة التجارة والتنمية العربية اليونانية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أنه تمت خلال اللقاء التأكيد على أهمية المشاركة في معـرض تسالونيكي الدولي لما يمثله من فرصة لالتقاء رجال الأعمال المصرييـن بنظرائهم ، ليس فقط من الجانـب اليوناني وإنما أيضا مـن مختـلف دول العالم، التي يحرص قطاعاها العام والخاص على المشاركة في هذا المعرض لأهميته الاقتصادية والتجارية، ومستوى الدول والشركات المشاركة فيه، في مختلف القطاعات والمجالات.

وتم بحث فكرة إنشاء غرفة للتجارة المصرية اليونانية بالتنـسيق مع السفارة المصرية والمكتب التجاري بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعريف الجانبين المصري واليوناني بالفرص المتاحة للاستثمار والتجارة، بما يخدم المصالح الاقتصادية لمصر واليونان.