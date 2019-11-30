علق المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، على الأوضاع التي تشهدها بلاده، من حيث تواصل الإضرابات وإقفال المصرف المركزي، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية.

وقال عكوم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، إن لبنان أصبح شبه مشلولًا، حيث بدأ غلق الطرقات بواسطة السيارات بحجة عدم وجود وقود تسير به.

وأضاف أن الوقع الاقتصادي كان منهارًا قبل بدء التحركات الشعبية، لافتًا إلى أن ما يجري من ارتفاع للدولار واختفاء بعض المواد الأساسية، ليس بسبب الاحتجاجات أو إقفال المصارف: "الوضع الاقتصادي كان منهارًا، لكن التحرك الشعبي أظهره إلى العلن".

وأوضح أنه منذ 3 أشهر، بدأت الوكالات التصنيف الدولية الخاصة بالبنوك تقلل التصنيفات الخاصة بالبنوك اللبنانية: "لبنان يسير إلى المزيد من الانهيار، لأن الأمر بمجمله مرتبط بأمر يغفل عنه الإعلام وهو وجود حزب الله في لبنان والعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات اللبنانية المرتبطة بهذا الحزب ومؤسساته، وبالتالي فإن السلطة في لبنان تحاول إلقاء اللوم على الشارع لتحويل الأنظار عن المشكلة الأساسية في البلاد".