جانب من غارة إسرائيلية على قطاع غزة

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الجمعة أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، سقط في المجلس الإقليمي، اشكول.

ونقلت مصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن صفارات الإنذار دوت في صحراء النقب الشمالية الغربية، عقب سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال مساء أمس الجمعة أن طائرة عسكرية قصفت موقعاً للمقاومة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف يأتي ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات.

وذكر موقع "روتر" الإسرائيلي مساء أمس الجمعة أن هناك عطلاً أصاب موقع ما يسمى بـ "الجبهة الداخلية" في جيش الاحتلال.

وبحسب الموقع الإسرائيلي "تعطل موقع الجبهة الداخلية للجيش، وعلى ما يبدو فإن الموقع تعرض لهجوم، ولذلك جزء من تطبيقات صفارات الإنذار لن تعمل في الساعات القادمة".