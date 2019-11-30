إسرائيل تعلن الرد على قذيفة أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه استهدف موقعاً لحركة حماس في غزة، رداً على إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وتعدّ هذه القذيفة الثالثة التي تطلق من القطاع في ثلاثة أيام، وذلك بعد أسبوعين من مواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت سابق من المساء، أطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. رداً على ذلك هاجمت مقاتلة من الجيش الإسرائيلي موقعا عسكرياً لحماس" في القطاع.

وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في الجهاد الإسلامي، الذي يعدّ أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردّت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينياً، ولم يقتل أي إسرائيلي. وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر. ومنذ 2008، قادت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.