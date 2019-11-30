كشف المستشار ضياء الدرجلي، مستشار لجنتي الصناعة والشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وقال الدرجلي لـ"الوطن"، إن دسوقي سقط على الأرض بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، التي أداها مدحت صالح في مسلسل "أبوالعروسة".

وأضاف أن النائب سقط عند سماعه "ده لو لقيتي دموع في عيني عشان هتمشي وتسيبني"، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيلي المجلس وأمين عام المجلس وعددا كبيرا من أقارب العروسين.