تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 30 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "دواعش سيناء".

- تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الوراق الإرهابية".

- تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في حق متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

- يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ ليصل ما تم إطلاقه 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

- تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مبادرة "الحفاظ على الطبيعة: أسلوب حياة والتزام إنساني"، ضمن مشروع بناء القدرات الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة المصرية الدولية لربط الاتفاقيات البيئية الدولية "اتفاقيات ريو: تغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي".

- تحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو الأمريكي ألكسندر فراي، أمسية فنية بعنوان "الذوق الرومانسي"، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

- توزع مديرية الأوقاف بالمنيا طني لحوم، على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بـ 44 قرية من القرى الأكثر احتياجاً.

- تنظم محافظة الوادي الجديد، مهرجان رياضي تحت شعار "مصر تستطيع بشبابها" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية.

- ينظم مركز الحرية للإبداع، عرضا خاصا للفيلم الفلسطيني "يافا أم الغريب"، للمخرج رائد دزدار، ضمن عروض أفلام سينما البحر المتوسط، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

- تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، وذلك في السابعة مساء بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

- يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصرا، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- يلتقي فريقا اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي، وبريميرو دي اوجوستو وزيسكوفي السادسة مساء، كما يلتقي فريقا ماميلودي صنداونز وبترو اتليتكو، والرجاء البيضاوي والترجي التونسي في التاسعة مساء.

- يلتقي فريقا الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في السابعة والنصف مساء، في إطار مباريات الأسبوع السادس بالدوري المصري لكرة القدم.

- يلتقي فريقا نيوكاسل ومانشستر سيتي، في الثانية والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا توتنهام هوتسبر وبورنموث، بيرنلي وكريستال بالاس، ليفربول وبرايتون، تشيلسي ووست هام يونايتد، في الخامسة مساء، وصاوهامبتون وواتفورد، في السابعة والنصف مساء، في إطار الدوري الانجليزي لكرة القدم.

- يلتقي فريقا الافيس وريال مدريد، في الثانية ظهرا، كما يلتقي فريقا ريال سوسيداد وإيبار، في الخامسة مساء، وفريقا مايوركا وريال بيتيس، في السابعة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا فالنسيا وفياريال، في العاشرة مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.