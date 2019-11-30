علقت الفنانة أمينة على الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان محمد فؤاد، مساء الأمس، ونشرت الفنانة أمينة صورة للفنان محمد فؤاد أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

وكتبت أمينة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، "ألف مليون سلامة يا فؤش وعكة وبإذن الله تعالى تعدي وتبقى زي الفل يا صوت كل وقت".

وتعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية خطيرة، دخل علي أثرها أحد المستشفيات ونقل للعناية المركزة، وأكد مصدر مقرب من فؤاد لـ"الوطن"، أن فؤاد أصيب منذ فترة بإجهاد شديد أدى إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنه تعرض لإغماء مفاجئ فجر اليوم، ما استدعى نقله إلى المستشفى وحجزه بالعناية المركزة.

وشهدت الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد، تحسنا ملحوظا، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ خرج من العناية المركزة.

وقال مصدر مطلع، لـ"الوطن"، إن "فؤاد" لازال يخضع للعلاج، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث قرر الفريق الطبي، نقله إلى غرفة عادية، لمدة 24 ساعة على الأقل، وأن يكون تحت الملاحظة، لحين التماثل للشفاء.