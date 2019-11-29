تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة

تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية خطيرة، دخل علي أثرها أحد المستشفيات ونقل للعناية المركزة.

وأكد مصدر مقرب من فؤاد لـ"الوطن"، أن فؤاد أصيب منذ فترة بإجهاد شديد أدى إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنه تعرض لإغماء مفاجئ فجر اليوم، ما استدعى نقله إلى المستشفى وحجزه بالعناية المركزة.

وأضاف المصدر أن "فؤاد" حالته مستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى في تمام الساعة 10 مساء.

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان محمد فؤاد، عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "الضاهر"، على شاشة "الحياة". وتدور أحداث مسلسل "الضاهر" في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.