ترصد "الوطن" استمرارا للخدمات المتنوعة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي اليوم الخميس في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.27 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.