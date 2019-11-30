سفير مصر في بريطانيا يرحب بالفوز بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية

أعرب السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا ومندوب مصر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية عن سعادته بفوز مصر بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية، وذلك بعد الانتخابات التي جرت مساء اليوم بمقر المنظمة في لندن.

وأوضح السفير طارق عادل، أن إعادة انتخاب مصر لمجلس المنظمة لهو دليل على الثقة التي تتمتع بها مصر لدى الدول الأعضاء، والحرص على تواجدها واستمرار نشاطها في المجلس الذي يتألف من 40 عضو من إجمالي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 174 دولة.

وأشار السفير طارق عادل، إلى أن ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي و امتداد سواحلها من البحر المتوسط شمالاً والبحر الأحمر شرقاً وجنوباً والذي تربطهما قناة السويس، وما لديها من موانئ على طول تلك السواحل، وما توفره مصر من تسهيلات وخدمات في مجال الملاحة البحرية في هذا الجزء الاستراتيجي من العالم، إنما يؤهلها إلي شغل هذا المقعد الهام في المجلس.

وأضاف سفير مصر، أن الوفد المصري برئاسة وزير النقل "كامل الوزير" قد قام بمجهودات كبيرة ونشاط واتصالات خلال الانتخابات وقبلها للترويج للترشيح المصري، وهو ما أسفر عن الحصول على تأييد ما يزيد عن 130 دولة عضو.

ووجه سفير مصر في لندن بهذه المناسبة الشكر لكافة الدول التي أيدت ترشيح مصر، وهو ما نتج عنه إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة.