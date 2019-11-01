قال السفير طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، إن بريطانيا تحتل المركز الأول في مجال الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، خلال تغطية خاصة للافتتاح الرسمي لمعرض آثار الملك توت عنخ آمون في العاصمة البريطانية، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تعاونا في قطاع الصحة بين بريطانيا ومصر.

وكشف السفير المصري، أن العمل قائم على قدم وساق لجذب أكبر استثمارات بقطاعي الصحة والتعليم، موضحا أن هناك بروتوكالات تعاون مع عدد من الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية.

وتابع أن الجالية المصرية في بريطانيا الأكثر حبا لوطنهم من ضمن الجاليات المصرية في الخارج ومتواجدين في كل المناسبات الوطنية بقوة في بريطانيا.