بوليفيا تعتزم مقاضاة موراليس أمام "الجنائية الدولية"

أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو، أن الحكومة الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق إيفو موراليس لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقال موريو، في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، "إن الحكومة ستتقدم بالدعوى في الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا: "يتوجب على موراليس بسبب ما فعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون".

يذكر أن وزير الداخلية البوليفي، تقدم أيضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس أمام المحاكم البوليفية، متهما إياه بالتحريض على الفتنة والإرهاب لدعوة موراليس أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية.

يشار إلى أنه في حال إدانة موراليس، الذي فر إلى المكسيك بعد استقالته في 10 نوفمبر، فقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما.