لقي قائد بالجيش الأفغاني، اليوم، مصرعه إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة "مرجه" بإقليم هلمند جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن المتحدث باسم حاكم إقليم "هلمند" عمر زواك قوله، إن قائد كتيبة قوات الحدود بالجيش الأفغاني لقي مصرعه وأصيب ثلاثة أفراد من قوات الأمن وصحفي محلي جراء الهجوم، موضحا أن القوات كانت متجهة لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة "مرجه" عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة زرعت على جانب الطريق.

من جهتها، أكدت شبكة "شمشاد تي في" ومقرها العاصمة الأفغانية كابول - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - إصابة مراسلها المحلي جراء الانفجار.