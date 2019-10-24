الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على مقاطعة من "طالبان" شمال البلاد

استعادت القوات الحكومية الأفغانية، السيطرة على مقاطعة "دهانا- أي - جوري" بإقليم "بجلان" شمال البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم - أنه تم تطهير المقاطعة من حركة "طالبان" بعد عملية تطهير بدأت منذ أسبوع.

وأشارت الوزارة الأفغانية، إلى أنه مع استمرار التقدم في إقليم "بجلان"، استعادت قوات الأمن سيطرتها على "دهانا-أي-جوري"، بعد سيطرت "طالبان" عليها لأكثر من ثلاث سنوات، موضحة أن الحركة تكبدت خسائر في صفوفها خلال عملية التطهير.

وكانت قوات الأمن الأفغانية شنت في 17 أكتوبر الجاري، عمليات في إقليم "بجلان" شمال البلاد، من أجل تطهيره من المسلحين.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان في ذلك الوقت، إنه تم شن العمليات في مناطق "داند شاه الدين" و""داند إي جوري" و"كيلا جاي" بالإقليم، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.