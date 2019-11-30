قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.

وأكد الحديثي، صدور عشرات الأوامر لاستقدام وحجز وقبض وأحكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محافظات، مبينا أن العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن أمس، أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب يطلب فيه الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية.

وقال عبد المهدي - في بيان رسمي، "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم والتي دعت مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه"، مؤكدا أنه استجابة لهذه الدعوة سيرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته.