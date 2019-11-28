طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، الحكومة العراقية بالتنحي فورا حقنا للدماء، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، قال قائد شرطة ذي قار، "لم نصدر أي توجيهات بإطلاق النار ولم نأمر بالصدام مع المتظاهرين". وشهدت مدينة الناصرية مواجهات دموية بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية سقط خلالها 25 قتيلا بين المتظاهرين الذين شيعوا جثامين الضحايا متحدين حظر التجوال الذي فرضته السلطات، يأتي ذلك غداة قيام متظاهرين بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الشيعية المقدسة لدى الشيعة.

وبدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر في الناصرية، وأدى إلى مقتل 25 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح، بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق التظاهرات.