أكد الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي، أن المنتدى الأفريقي الذى عقد مؤخرا في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد مدى حرص مصر على جذب الاستثمارات للقارة السمراء.

وأضاف جاب الله، خلال لقاء مع إذاعة "راديو مصر"، أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، فتحت أبوابها لجميع الدول الأفريقية، كما مدت يد العون لمختلف دول أفريقيا من نقل خبرات وجذب استثمارات، بالإضافة إلى نقل تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي وتطوير قطاع الاستثمار والطاقة، حيث طلبت الدول الأفريقية الاستفادة من هذه التجربة، حتى تتواكب مع متغيرات العصر الاقتصادية.

وتابع جاب الله، أن تطوير البنية التحتية وشبكة النقل والطرق وقطاع الطاقة في أفريقيا، هو أهم العوامل للنهوض بقطاعي الصناعة والاستثمار، كما أن قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية التي تستضيفها لندن في يناير 2020، ستجمع الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة.

وأشار جاب الله، إلى أن مصر حريصة على دعوة المستثمرين والمؤسسات الدولية، لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قارة أفريقيا والتي تحتاج لبنية أساسية.