ضبط 220 قطعة سلاح ناري و263 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 192 متهما.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 263 قضية مخدرات بحوزة 287 متهما.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 69 متهما. وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 28 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 223 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة 7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتهم. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 30088 مخالفة مرورية. وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 89 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.