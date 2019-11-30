خيم الحزن على جنازة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن الجيزة، الذي غيبه الموت عن ناهز 66 عاما، بعد سقوطه على الأرض مغشيا عليه، في فرح نجلته بأحد فنادق القاهرة، مساء الجمعة، نقل على أثرها للمستشفي وبالفحص الطبي تبين وفاته اثر أزمة قلبية.

وشيع جثمان بدوي دسوقي من مسجد بدوى الكائن بشارع البحر الأعظم في الجيزة، بحضور عدد كبير من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بجانب أفراد أسرته وأهل دائرته.

وودع أهل دائرة الجيزة النائب لحظة خروج جثمانه من مسجد بدوي بعد صلاة الجنازة عليه بالدموع وهتافات لا إله إلا الله.. ومع السلامة، فيما انهار أفراد أسرته من البكاء.