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فيديو.. رسائل حب من نجوم الكرة المصرية للنجم المعتزل هاني سعيد

فيديو.. رسائل حب من نجوم الكرة المصرية للنجم المعتزل هاني سعيد

الإعدام لـ متهم في قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

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محافظ بني سويف الجديد: نعمل على تحسين مستوى المعيشة

محافظ بني سويف الجديد: نعمل على تحسين مستوى المعيشة

ضبط 9 قضايا تهريب قيمتها أكثر من 55 مليون جنيه

ضبط 9 قضايا تهريب قيمتها أكثر من 55 مليون جنيه

رئيس مركز بحثي: استخدام وسائل التواصل في التضليل يحتم تدخل الدولة

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