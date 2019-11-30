في دقائق معدودة تحول حفل زفاف ابنته من الضحك والغناء إلى البكاء والصراخ، ليهرولوا بجسده إلى المستشفى حيث ودع العالم، البرلماني محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة.

وكشف المستشار ضياء الدرجلي، مستشار لجنتي الصناعة والشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة، موضحا أنه سقط على الأرض بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، التي أداها مدحت صالح في مسلسل "أبوالعروسة".

وقال الدرجلي لـ"الوطن"، إن النائب سقط عند سماعه "ده لو لقيتي دموع في عيني عشان هتمشي وتسيبني"، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

واتسم دسوقي، عضو لجنة النقل بالبرلمان، بالعمل الجاد والنشاط وإطلاق العديد من المبادرات والحملات لأهالي دائرة الجيزة، مثلما يظهر من صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كان آخرهم مكافحة الذباب وناقلات العدوى.

ورغم وفاته، إلا أن حملة المكافحة الأرضية لناقلات العدوى، مازالت مستمرة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للبرلماني الراحل، في 21 نوفمبر الجاري، منشورا أكدت فيه استمرار أعمال الحملة ببعض مناطق حى جنوب الجيزة، منهم "ساقية مكي، وجزيرة الدهب، وسوق السمك"، من أجل الحفاظ على صحة الأهالي والأبناء.

وبدأت الحملة في منتصف الشهر، بشارع المحطة وأبو هريرة، ومنطقة أم المصريين، حيث أكدت صفحة النائب أنه بسبب الشكاوى التي وردت له بشأن انتشار الذباب والباعوض، لذلك تم التواصل والتنسيق مع الدكتورة وزارة الصحة بالجيزة بهذا الصدد، لتبدأ حملة مكافحة الحشرات بحي جنوب الجيزة، في 14 نوفمبر 2019.