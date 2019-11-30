قررت نيابة مركز بنها حبس تشكيل عصابي من 4 عاطلين، بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات وإرسال الحرز للمعمل الجنائي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، يفيد بتمكن العميد وائل نبيل، رئيس مكتب مخدرات القليوبية، من ضبط 4 مسجلين خطر بدائرة مركز بنها وبحوزتهم بندقية آليه وكمية من الطلقات و2.5 كيلو بانجو ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة البيع.