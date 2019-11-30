أعلن الدكتور طارق هيكل، مدير معهد أورام دمياط، إصابة 126 سيدة بسرطان الثدي، 30% منهن في مراحل مبكرة.

وأضاف، في تصريحات صحية على هامش حملة الكشف عن الإصابة بسرطان الثدي في المحافظة، اليوم: "بعد خمس أشهر من العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي بمحافظة دمياط، تك تدريب 30 طبيبة ومشرفة صحية من وحدات الرعاية الأساسية بدمياط وبورسعيد على كيفية الكشف المبكر عن أرام الثدي نظريا وعمليا بقاعة التدريب بالمعهد والعيادات الخارجية".

كما استقبل المعهد بعيادة المبادرة نحو 6 آلاف سيدة من محافظة دمياط بعد تحويلهن من وحدات الرعاية الأساسية، وتم توقيع الكشف الطبي عليهن بواسطة أخصائيي جراحة وطب الأورام، كما تم إجراء أشعة على الثدي لنحو 2500 سيدة وتم عمل أشعة "سونو - ماموجرام" لحوالي 1500 سيدة.

وأعلن هيكل أخذ نحو 170 عينة وتحليل باثولوجي من السيدات المتترددات على المبادرة بالمعهد وثبت بالتحاليل والأشعة إصابة 126 سيدة منهن نحو 30% في مراحل مبكرة، فأمر بإدخال الحالات التي ثبت إيجابيتها لمنظومة العلاج بالمعهد مع عمل لحالات أخرى تبعا لمرحلة المرض.

وأكد هيكل استمرارية معامل الباثولوجي بالمعهد (المعتمدة كواحده من 9 معامل مركزية على مستوى الجمهورية للمبادرة) لتستقبل تحاليل الباثولوجي من محافظات الجمهورية خلال كل مراحل المبادرة، مع استقبال الحالات المحولة يوميا من محافظة كفر الشيخ بالإضافة إلى محافظة دمياط.