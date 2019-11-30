تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم، مجمع مدارس هدى شعراوي، حيث تفقد فصول المدرسة، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، وناقش الطلاب في الدروس التي تلقوها، وأعجب بمستوى الطلاب في رياض الأطفال.

كما تابع المحافظ التلاميذ، خلال تدريبات العرض الرياضية بالمدرسة، وانتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب، ومدى تفعيل الأنشطة، وتحاور مع الطلاب وفتح الكتب الدراسية.

وتفقد المحافظ محطة مياه الشرب الرئيسية 2 بمدينة كفرالشيخ، ومجمع مواقف السيارات، وأشرف على الحملة المكبرة لرفع الإشغالات، مؤكدا أنه سيفاجئ المنشآت بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين.

وتفقد المحافظ عددا من الشوارع والمستشفى العام ومركز أبحاث الكبد، فضلا عن لقائه المرضى، للتأكد من تقديم خدمات طبية جيدة لهم.