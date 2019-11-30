نفذت منظمة الصحة العالمية، حملة تحصين على نطاق واسع في أفريقيا شملت 360 ألف طفل، بحسب تقرير بثته قناة "الغد" الإخبارية.

وأفاد التقرير، أن اللقاح تم إعطاؤه للأطفال حتى سن الثانية في كينيا وملاوي وغانا حيث يعمل اللقاح على تحفيز الجهاز المناعي لديهم لمقاومة طفيليات الملاريا التي تدخل الدم بعد لدغات البعوض، كما يقضي اللقاح على الطفيليات في الكبد قبل أن تتسلل إلى الدم.

وأشار التقرير، إلى أن أعراض الملاريا تبدأ بظهور الحمى والصداع وتزداد لتسبب آلاما في المفاصل ثم فقر دم واضطرابات تنفسية، ويقتل مرض الملاريا الذي ينقله البعوض مئات الآلاف من الأشخاص كل عام في إفريقيا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن القضاء على مرض الملاريا يتطلب موارد مالية كبيرة وأدوات وإرادات سياسية تشمل تدابير الوقاية من لدغات البعوض، والحرص على النوم تحت ناموسيات، ومكافحة البعوض بالمبيدات، واستخدام ملابس واقية طاردة للحشرات، مع إعطاء أدوية وقائية قبل السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها بعوض الملاريا.