مطار القاهرة يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث تعزيز سبل التعاون.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إنّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وصل على متن رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيوريخ، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

والزيارة الأخيرة لمدير منظمة الصحة العالمية للقاهرة، التقى خلالها وزيرة الصحة والسكان، واستعرضا إنجازات مصر في المجال الصحي ممثلة في مجهودات وزارة الصحة والسكان في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، ونتائج المبادرات الصحية المختلفة والخطة المستقبلية للمبادرات القادمة، وطلبت وزيرة الصحة دعم المنظمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، فضلا عن مناقشة عقد الاجتماع الأول الذي يضم 18 مديرا قُطريا للمنظمة، إضافة إلى ممثلي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لأفريقيا.