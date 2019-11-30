أصدر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تدشين تجربة الجمع المنزلي للقمامة بالمجان، بداية من غد الأحد، في عدة شوارع بالمدينة، من بينها شارعي فلسطين وسعد زغلول، تلبيه لشكاوي المواطنين.

وقال رئيس مجلس المدينة أنه سيتم العمل بالتجربة يوميا، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشر ظهرا يوميا، عن طريق إطلاق الصفارة من قبل عمال جهاز النظافة في التوقيت المذكور، حتى يقوم المواطن بإلقاء القمامة مباشرة في سيارات وجرارات جهاز النظافة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن تطبيق تلك التجربة في الشوارع، يأتى بعد نجاح تطبيقها في المرحلة الأولى بمنطقة " الشحاتية" .

كما أوضح أنه فى حال استمرار نجاح التجربة، ستعمم بجميع مناطق وشوارع المدينة بالكامل.