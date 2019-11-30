فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم، مجمع مدارس هدى شعراوي، واطمأن على مستوى التلاميذ والخدمات التعليمية، وتفقد فصول المدرسة، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، وناقش الطلاب في الدروس التي تلقوها، وأشاد بمستوى الطلاب في رياض الأطفال ومدى تفعيل الأنشطة.

وكلف محافظ كفر الشيخ الجديد وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع المدارس واتخاذ اللازم نحو تجهيز الملاعب بكافة أنواعها ومستلزماتها.

كما كلف وكيل الوزارة، بتركيب خراطيم مياه الإطفاء بالمدارس في بداية اليوم الدراسى وإزالتها فى نهاية اليوم حفاظا عليها، وتلافي جميع الملاحظات منها تهالك بعض المقاعد والمقاعد الخاصة بالطلاب وعدم تنظيمها بأماكنها، وعدم نظافة حمامات المدرسة، وعدم استخدام الحاسب الآلي الخاص بتعليم الطلاب نهائيا، وعدم تشغيل أجهزة معمل العلوم وعدم تدريب الطلبة عليها نهائيا، مشددا على ضرورة رفع مستوى النظافه داخل المدرسة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بفحص ملفات عمال النظافة داخل مجمع المدارس وعددهم 5 عمال (رواتب وتثبيت) والعرض عليه، لاتخاذ القرار المناسب، مقررا تكريم أميرة حاتم، مشرف رياض الأطفال بالمدرسة في أول لقاء للمواطنين بالمحافظة، لجهودها المتميزة في أداء عملها برياض الأطفال، بإلاضافة إلى تكريم عفاف زكي الحلفاوي، موجه أول تربية رياضية بالمدرسة لجهودها المبذولة بالأنشطة الرياضية.