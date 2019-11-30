صور.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لرفع الإشغالات: مش عاوز تعديات

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، واللواء محمود حسن، مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمجمع المواقف، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمود مطاوع، مأمور قسم أول كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم أحمد عبد السلام، رئيس شرطة المرافق، والمقدم صلاح الذكير، رئيس مباحث المرور، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية بمديرية أمن كفر الشيخ، وقسم أول كفر الشيخ، ورجال الأمن ورجال شرطة المرافق.

ووجه بعمل حملة واسعة لإزالة الإشغالات بمنطقة مجمع المواقف، بجانب شوارع المدينة خاصة منطقة المزلقان الوسطاني، وشارع البلدية، وشارع بورسعيد، والمنطقة المحيطة، وفوجئ الجميع بتواجده على رأس العمل بمجمع المواقف، حيث وجه برفع جميع الإشغالات، والاهتمام بنظافة مجمع المواقف، مشددا على ضرورة غلق مؤقت لجميع المخالفين لمدة أسبوع، وإذا لم يلتزمون بالقانون يتم إصدار قرار بالغلق النهائي قائلا: "مش عاوز تعديات ولا إشغالات".

شارك في حملة إزالة ورفع الإشغالات الموسعة، منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشؤون قرى شرق كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشؤون حي شرق كفر الشيخ، ورجال الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.