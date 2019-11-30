افتتح السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، اليوم، الجناح المصري في معرض ميلانو الدولي للمنتجات اليدوية والحرفية، بمشاركة إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو، حيث تعد مصر ضيف شرف المعرض للعام الجاري الذي يمتد حتى 8 ديسمبر المقبل، ويضم الجناح المصري بالمعرض 47 شركة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك مصر وبنك الإسكندرية وهيئة تنمية الصادرات.

السفير بدر: المشاركة المصرية تأتى تأكيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين

وألقى عبدالعاطي، كلمة أشار فيها إلى الأولوية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المرأة والشباب وتطوير المنتجات المصرية الحرفية والتقليدية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن مشاركة مصر كضيف شرف هذا العام تأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على حجم المشاركة المصرية في المعرض في نسخته الحالية.

وأكد أهمية استمرار المشاركة المصرية في المعرض وتطويرها لتشمل المزيد من الشركات لإتاحة فرصة أكبر للترويج للمنتج المصري في الخارج، مشيدا في كلمته، بالدور المهم الذي قامت به غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي عقب مشاركتها في افتتاح الجناح المصري، وأسفرت عن مشاركة مصر كضيف شرف في نسخة العام الحالي وزيادة عدد الشركات المصرية المشاركة.