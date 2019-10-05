من إيطاليا إلى الإمارات.. مصريون ناجحون يدعمون بلادهم في "مصر تستطيع"

لبى عدد من المصريين في الخارج دعوة وزارة الهجرة للمؤتمر الوطني الخامس لخبراء مصر في الخارج، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، خلال يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.

وجاءت الدعوة لهذه النماذج المشرفة بعد أن نجحوا في إثبات أنفسهم في الخارج، واكتسبوا الخبرة اللازمة التي مكنتهم من أن يصبحوا عناصر فعالة في مجتمعات دول أجنبية، ليقرروا المجيء إلى مصر لنقل خبراتهم ونجاحاتهم لأجيال وطبقات أخرى، ومن هولاء الخبراء:

* أشرف بيومي

- رجل أعمال مصري مقيم في إيطاليا.

- يعمل كوكيل لبعض شركات النفط الإيطالية بين مصر وإيطاليا.

- يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الاستيراد والتصدير خاصة بين إيطاليا ومصر.

- بدأ من عام 2003 العمل على تأسيس شركة (GARO) للقيام بدورات محددة في استيراد غاز التوهج للشركات الإيطالية التي كانت تبحث عن المساهمة في سوق النفط المصري.

*سامح المصري

- رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات.

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي مجموعة شركات "تاسك انترناشيونال"، والتي تعمل في مجال توفير معدات المطارات وخدمات الطيران.

- لديه خبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال.

*بهاء غنيم

- مهندس مصري مقيم بدولة الإمارات.

- لديه خبرة طويلة في مجال مشروعات ومحطات المياه.

- عمل كمدير فني بشركة "دلتا فلو"، كما شارك وصمم العديد من صهاريج المياه ذات القدرات الاستيعابية العالية.

- أشرف على تنفيذ خطوط صرف صحي وتصميم حمامات سباحة.

سلامة فهمي سلامة

- رجل أعمال مصري مقيم في إيطاليا.

حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1971 من قسم الهندسة الميكانيكية.

- حصل على الرخصة الدولية للإدارة التكنولوجية من مركز التقدم المهني بالعاصمة الهولندية أمستردام عام 1983.

- التحق بالعمل في عدة شركات مصرية قبل سفره إلى إيطاليا، حيث عمل مهندس صيانة شاحنات بشركة النيل للنقل بفرع مدينة نصر، ومهندس بمصانع حلوان للتركيبات والخدمات الصناعية.

- شغل منصب مدير صادرات في شركة "أتوريا بومب"، ثم مهندس استشاري في شركة إيجيكو وهي إحدى شركات الاستشارات الهندسية بميلانو.

- أسس شركة "كي. تي. في" في ميلانو عام 1989، والمتخصصة تصدير المعدات في مجال النفط والبتروكيماويات والمياه إلى بلاد شمال أفريقيا خاصة مصر وتونس والجزائر.