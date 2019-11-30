قال النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حزب الوفد يقود مبادرة لتشكيل ائتلاف ليبرالي سياسي، بتوجيهات من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

وأكد "وهدان"، أن الوفد تخلى عن مرحلة الشعارات، ويتطلع إلى مزيد من المشاركة الحقيقية في الجهاز التنفيذي، بعد تعيين نواب للمحافظين من بينهم أعضاء بالأحزاب، منهم أعضاء في حزب الوفد، وهو المفهوم الحقيقي للمشاركة السياسية.

ووجه "وهدان"، التحية للإمام أحمد الطيب والبابا تواضروس، وهي تحية تتجلى في علم حزب الوفد "الهلال مع الصليب".

وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي.

وذلك في إطار مبادرات حزب الوفد، لدعم الوفد للدولة المصرية، لبناء دولة عصرية حديثة، فضلا عن توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسؤولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.