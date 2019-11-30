قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن تحقيق احتياجات المواطنين والعمل من أجلهم في المقام الأول، وأشار إلى ضرورة تكوين صفوف ثانية وثالثة وتوسيع قاعدة الكوادر الشبابية الفاعلة.

وأضاف مختار خلال اجتماعه مع مديري الإدارات بديوان عام محافظة الدقهلية ووكلائهم أن رئيس الجمهورية يتحدث من قلبه لذلك يصل حديثه لقلب كل الناس.

وأشار إلى أن أول اجتماع موسع له بعد الانتهاء من تجهيزات القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة سيكون مع جميع موظفي الديوان، مؤكدا على ضرورة الإخلاص في العمل وحب الناس وأن نترك أثرا طيبا بعد انتهاء خدمتنا في الحكومة.