وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، اليوم، بتوزيع جميع الزهور التي أُرسلت لتهنئته على المرضى المستشفيات بمدينة المنصورة، داعيا الله أن يرزقهم الشفاء العاجل.

وقال محافظ الدقهلية إن المرضى يستحقون كل الرعاية، وسنعمل على توفيرها وتحقيق كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم، وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.

واستجابة للمحافظ توجه عددا من العاملين بديوان عام المحافظة بكميات من باقات الزهور ووزعوها على غرف المرضى في مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح العاملين للمرضي أن هذه الباقات من محافظ الدقهلية الجديد متمنيا لهم أن يرزقهم الله الشفاء العاجل.

وأكد محافظ الدقهلية على أن المرضى يستحقون منا كل الرعاية التي سنعمل على توفيرها وكافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.